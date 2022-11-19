Умер заслуженный деятель искусств Татарстана – джазмен Анатолий Василевский

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ.

В возрасте 81 года ушел из жизни заслуженный деятель искусств Татарстана Анатолий Василевский, в разные годы работавший дирижером Филармонического джаз-оркестра республики. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

«Сегодня, 19 ноября, скончался на 82-м году жизни выдающийся знаток истории и теории джазовой музыки, имевший широкую известность во всем мире, Василевский Анатолий Александрович», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что культурный деятель являлся одним из ведущих и авторитетных специалистов в сфере эстрадно-джазового искусства РТ и практиком, который искусно владел различными джазовыми технологиями.

Анатолий Василевский – профессор, художественный руководитель и главный дирижер Филармонического джаз-оркестра РТ (2011-2014 годы), дирижер Филармонического джаз-оркестра РТ (с 2014 по 2020-й).