В каждом районе Татарстана создадут пункты оказания бесплатной юридической помощи

В каждом районе Татарстана откроются пункты оказания бесплатной юридической помощи. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко сегодня на открытии «Квартала юстиции» в Казани.

«Мы с большим уважением и пониманием отнеслись к тому, что руководство Татарстана решило идти дальше. Практически в каждом муниципальном районе будет создаваться пункт оказания бесплатной юридической помощи», — сказал глава Минюста РФ.

По мнению Чуйченко, реализация таких проектов в Татарстане станет «эталоном для других регионов». «И первый объект мы будем совместно открывать», — отметил он.

Таким образом, по словам министра, институт бесплатной юридической помощи, который до недавнего времени не работал на территории России, получит развитие.

«Квартал юстиции» — это современное городское пространство, где сконцентрированы все правовые услуги, которыми сможет воспользоваться каждый житель Татарстана, о чем сообщал «Татар-информ».