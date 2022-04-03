В Казахстане заявили о предотвращении покушения на Токаева

В Казахстане задержан агент иностранной разведки, который планировал покушение на главу государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности страны, передает РИА Новости.

«Двадцать пятого марта 2022 года в городе Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки [—] гражданин республики „А“, планировавший покушение на Президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих», — сказано в сообщении.

По информации Комитета национальной безопасности, задержанный также собирался совершить террористические акты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. У него при обыске обнаружили снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупную сумму денег.

Кроме того, агентом будто бы «отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в республике и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов», утверждают в пресс-службе КНБ.

Помимо этого, в спецслужбе отмечают, что на предварительном следствии подозреваемый признался в совершении инкриминируемых ему действий «по заданию и в интересах иностранного государства».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Казахстана обязались не помогать России обходить санкции Запада.