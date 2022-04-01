Казахстан обязался не помогать России обходить санкции

Власти Казахстана заверили, что не будут помогать структурам и физлицам из России обходить санкции. Первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что прибыл в Европу, чтобы заверить в этом западных партнеров.

“Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС”, - заявил чиновник в интервью Euractiv.

Сулейменов подчеркнул, что Казахстан продолжит инвестировать в Россию и привлекать вложения из России, поскольку “по-другому наша экономика не работает”.

Но страна сделает все, чтобы контролировать санкционные товары.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Многие зарубежные компании заявили об уходе с российского рынка и приостановили импорт своих товаров в РФ.

