В Казахстане приняли резолюцию по сохранению наследия Золотой Орды

Сегодня в Астане ученые-медиевисты из 20 стран Европы и Азии единогласно приняли в завершение международного симпозиума «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность», который проходил 19 и 20 мая, резолюцию по сохранению наследия и изучению истории Золотой Орды. Об этом сообщает издание «Миллиард.Татар».

В церемонии закрытия симпозиума принял участие министр науки и высшего образования Казахстана Нурбек Саясат. Накануне на пленарном заседании с программной речью выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Летопись Золотой Орды – это общая история человечества», – заявил вчера политик, призвав при этом не упрощать его слова, чтобы избегнуть исторических ошибок.

Резолюция нацелена на системное признание, масштабное научное переосмысление и сохранение уникального наследия Золотой Орды и цивилизации Великой степи. По мнению подписантов документа, его положения могут служить концептуальным и практическим ориентиром в научной, образовательной и культурно-гуманитарной деятельности, а рекомендации могут использоваться институтами и академическими сообществами.

Исследователи обозначили в резолюции необходимость защиты археологических памятников Золотой Орды как неотъемлемой части всемирного историко-культурного наследия, а также нематериального наследия – музыки, эпосов, устных преданий и фольклора Великой степи – как духовного достояния кочевых народов.

Золотая Орда названа в документе уникальным историческим примером мультикультурного общества, которое строилось на принципах этнического и религиозного плюрализма, являясь образцом успешного взаимодействия различных народов и культур. По оценке его авторов, Золотая Орда внесла значительный вклад в процесс формирования политико-культурной традиции Великой степи, в развитие кочевой и городской цивилизаций Центральной Евразии, международной торговли, дипломатии, законодательства, нумизматики, искусства и ремесел.

Кроме того, ученые призвали международные организации и научно-исследовательские центры к консолидации усилий по системному изучению и популяризации наследия Золотой Орды посредством реализации межгосударственных культурных проектов и гуманитарных инициатив, акцентировали внимание на необходимости по-новому осмыслить историческую роль и феномен этого государства в контексте широкого цивилизационного подхода, подчеркнули важность полноценного раскрытия золотоордынской цивилизационной матрицы с ее глубокими интеллектуальными и духовными традициями, эффективными институтами и развитой экономикой.

Помимо этого, подписанты выступили за расширение международных стажировок, совместных исследовательских программ и академической мобильности для ученых, специализирующихся на изучении Золотой Орды и цивилизации Великой степи, и предложили поддерживать и развивать междисциплинарные, международные научные проекты, направленные на изучение наследия двух этих феноменов (на их взгляд, это будет содействовать сближению народов и долгосрочному прогрессу всей Центральной Евразии).

Вместе с тем в резолюции приветствуется стремление Казахстана к расширению активного международного сотрудничества в сфере академического изучения исторического и культурного наследия Золотой Орды и цивилизации Великой степи, выражается глубокая признательность ЮНЕСКО за весомый вклад в развитие научно-образовательного диалога и всестороннее содействие исследовательскому прогрессу и благодарность Казахстану за организацию и высокий уровень подготовки симпозиума, который планируется проводить на регулярной основе, а также за системное и последовательное продвижение золотоордынской тематики.