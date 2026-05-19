Ученые из 20 стран собрались на форум о наследии Золотой Орды в Казахстане

Международный симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность» начал работу в Астане. Научный форум проходит 19-20 мая и собрал несколько сотен ученых и исследователей из 20 стран мира, сообщает «Миллиард. Татар».

Пленарное заседание во Дворце независимости посетили исполняющий обязанности заместителя генерального директора ЮНЕСКО Элунду Ассомо Лазар, государственный секретарь Киргизии Арслан Койчиев, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, президент фонда La France s’engage Одрэ Азуле, президент Академии наук Монголии Содносамбуу Дэмбэрэл и президент Академии наук Узбекистана Шавкат Аюпов. Симпозиум проходит под эгидой ЮНЕСКО.

Выступая на форуме, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявила, что религиозная терпимость и культурное многообразие в Золотой Орде были не только особенностью общества, но и важным инструментом управления крупным государством.

По ее словам, даже после принятия ислама в XIV веке в качестве государственной религии государство сохраняло уважительное отношение к представителям других конфессий, что способствовало устойчивому управлению многонациональным и многоконфессиональным обществом.

Завершил пленарное заседание президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступивший с программной речью продолжительностью около 30 минут.

Глава государства подчеркнул, что исторические исследования должны сохранять объективность и политическую нейтральность. По его мнению, общее историческое наследие нельзя рассматривать исключительно через призму национальных интересов.

Токаев также назвал Золотую Орду своеобразным мостом между цивилизациями, отметил наличие городов без крепостных стен и сравнил институт курултая с элементами степной демократии. Кроме того, он призвал не использовать историю в политических целях.