В Казахстане по требованиям местных жителей отменили выступление Григория Лепса

Концерт российского певца Григория Лепса в городе Конаеве, административном центре Алматинской области Казахстана, отменен. Об этом сообщила компания Makao Luxury Village Resort, которая должна была предоставить концертную площадку.

«<...> Makao Luxury Village Resort <...> приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке», — сказано в заявлении, опубликованном в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Те, кто уже успел купить билеты, смогут вернуть их по месту приобретения, заверили в компании. Выступление в одноименном комплексе для загородного отдыха было намечено на 8 июля. Сейчас информация о концерте уже исчезла с сайта народного артиста России.

Ранее к главам Алматинской области и Конаева обратились местные жители с требованием отменить концерт российского певца из-за поддержки, которую он оказывает специальной военной операции на Украине, написал 17 июня портал NewTimes.kz.

«Мы не позволим российским певцам, таким как Григорий Лепс, противостоять свободной Украине и зарабатывать деньги в Казахстане», — заявил направивший официальное обращение властям активист Турар Кусаин.

До этого, 15 июня, певцы Григорий Лепс и Николай Басков 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме пообещали выплачивать по 1 млн рублей каждому, кто выведет из строя западные танки, стоящие на вооружении Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту идею «проявлением патриотизма».