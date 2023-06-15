Песков назвал идею артистов ввести премии за подбитые танки ВСУ «проявлением патриотизма»

Предложение ряда российских артистов выплачивать вознаграждения за подбитые танки Leopard и другую военную технику Украины — это проявление патриотизма. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, подобные идеи предлагают многие, в том числе и российские предприниматели. «Это не одинокая инициатива, таких похожих инициатив много. Таким образом общество поддерживает наших героев, наших бойцов. Это хорошо», — уверен он.

Ранее продюсер и основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев учредил денежное вознаграждение за уничтоженные в ходе боев немецкие танки Leopard. Его поддержали некоторые другие артисты, в том числе Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Анна Семенович и Любовь Успенская.