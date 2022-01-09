В Казахстане начали тренировки российские миротворцы из сил ОДКБ

На аэродроме Алма-Аты начали тренировки подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«На аэродроме Алма-Аты подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций», — пояснили в ведомстве.

Аэродром Жетыген также используется для переброски десантников в Казахстан Самолетами военно-транспортной авиации, отмечают в пресс-службе.

Колонны военных, находящиеся в республике, уже совершили марши в районы, где им предстоит охранять жизненно важные объекты и социальную инфраструктуру.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил о военной помощи из-за непрекращающихся беспорядков в стране. В состав миротворческих сил, которые Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Казахстан, вошли военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана.

Действиями объединенной группировки руководит командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Ранее власти Казахстана заявили, что миротворцы стран ОДКБ не участвуют в боевых операциях, а занимаются охраной государственных объектов.