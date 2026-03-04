В казанском аэропорту задерживаются внутренние и международные рейсы

Фото: © Салават Камалетдинов /«Татар-информ»

В Международном аэропорту Казани произошли задержки внутренних и международных рейсов. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

На вылет задерживаются два рейса в Стамбул и один рейс в Москву. С опозданием также отправится рейс в Шарм-эш-Шейх.

На прилет задерживаются рейсы из Стамбула, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Сочи и Шарм-эш-Шейха.

Рейс из Дубая, который должен был прибыть в 02.30, ожидается в 11.20. Еще один рейс из Дубая отменен.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в аэропортах организованы мобильные приемные, куда могут обратиться все столкнувшиеся с нарушениями. Кроме того, пассажиры могут поговорить с дежурным прокурором по номеру +7 (910) 796-59-45.

Напомним, на территории республики действует режим беспилотной опасности. В целях обеспечения безопасности полетов Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Казани и Бегишево. В пресс-службах обоих аэропортов рекомендовали пассажирам предварительно уточнять информацию о статусе рейса.