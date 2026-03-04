news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 4 марта 2026 08:41

В казанском аэропорту задерживаются внутренние и международные рейсы

Читайте нас в
Телеграм
В казанском аэропорту задерживаются внутренние и международные рейсы
Фото: © Салават Камалетдинов /«Татар-информ»

В Международном аэропорту Казани произошли задержки внутренних и международных рейсов. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

На вылет задерживаются два рейса в Стамбул и один рейс в Москву. С опозданием также отправится рейс в Шарм-эш-Шейх.

На прилет задерживаются рейсы из Стамбула, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Сочи и Шарм-эш-Шейха.

Рейс из Дубая, который должен был прибыть в 02.30, ожидается в 11.20. Еще один рейс из Дубая отменен.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в аэропортах организованы мобильные приемные, куда могут обратиться все столкнувшиеся с нарушениями. Кроме того, пассажиры могут поговорить с дежурным прокурором по номеру +7 (910) 796-59-45.

Напомним, на территории республики действует режим беспилотной опасности. В целях обеспечения безопасности полетов Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Казани и Бегишево. В пресс-службах обоих аэропортов рекомендовали пассажирам предварительно уточнять информацию о статусе рейса.

#задержки авиарейсов #Аэропорт Казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

3 марта 2026
«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

3 марта 2026