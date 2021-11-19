В Казанском зоопарке в начале декабря появится еще одна горилла

В Казанский зоопарк в скором времени должны привести еще одну гориллу. У обезьяны 3 декабря закончится карантин, который она отбывает в Москве. Об этом сообщает Казанский зооботсад на своей странице в соцсети Instagram.

Пока горилла находится на обязательном 30-дневном карантине. После приезда в Казань ее подселят к уже живущему в зоопарке сородичу — самцу Нгуву.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сам Нгуву приехал в Казань из Испании еще 12 ноября. Работники зоопарка, чтобы он не скучал до приезда сородичей, подселили к нему двух зеленых мартышек — Семена и Соню, живущих в зоопарке с 2008 года.

Приматы уже нашли общий язык и проводят время, играя друг с другом, отмечают в зооботсаду.