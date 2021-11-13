В Казанский зоопарк привезли гориллу Нгуву из Испании

В Казанском зоопарке появилась горилла Нгуву из Испании. Об этом сообщает пресс-служба зооботсада на его странице в соцсети Instagram.

Самец гориллы родился 5 ноября 2013 года. В столицу Татарстана его привезли из сафари-

парка Кабарсено, самого большого в Европе. Дорога через Москву заняла три дня: 9 ноября началось путешествие Нгуву, а 12-го он уже попал в новую часть зоопарка — «Реку Замбези».

«Горилла сразу начала есть корм, разложенный по вольере, изучать свой новый дом и готовить лежанку из древесной стружки», — отмечает пресс-служба.

Уже сегодня посетители смогут увидеть нового обитателя зоопарка. Скоро ему составят компанию еще две гориллы — восьми и 20 лет, уточнили в зооботсаду.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казанский зоопарк объявил о введении с 15 ноября QR-кодов для посетителей.