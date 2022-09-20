Детеныша антилопы личи из Казанского зооботсада назвали Чили

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По итогам организованного в социальных сетях конкурса живущий в Казанском зооботсаду детеныш африканской антилопы личи получил имя Чили. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Окончательно определила имя детеныша заведующая отделом «Копытные» зооботсада Татьяна Буслова. Ее внимание привлекла перестановка слогов. К тому же она уверена, что такая игра слов поможет посетителям зоопарка запомнить, как называется вид антилопы.

Победитель конкурса на определение получит подарок-сувенир. Голосование проходило с 13 по 19 сентября.

Чили родилась 16 июля этого года. Ее родители живут в зоопарке «Река Замбези» с декабря 2020 года. Прежде сотрудники зооботсада называли детеныша Немо.

Личи (лат. Kobus leche) — африканская антилопа, относящаяся к роду водяных козлов (Kobus). Эти животные населяют небольшой ареал в Ботсване, Намибии, Анголе, Замбии и южном Конго. Они питаются болотной растительностью, которую находят в мелкой воде.