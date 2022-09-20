Детеныша антилопы личи из Казанского зооботсада назвали Чили
По итогам организованного в социальных сетях конкурса живущий в Казанском зооботсаду детеныш африканской антилопы личи получил имя Чили. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Окончательно определила имя детеныша заведующая отделом «Копытные» зооботсада Татьяна Буслова. Ее внимание привлекла перестановка слогов. К тому же она уверена, что такая игра слов поможет посетителям зоопарка запомнить, как называется вид антилопы.
Победитель конкурса на определение получит подарок-сувенир. Голосование проходило с 13 по 19 сентября.
Чили родилась 16 июля этого года. Ее родители живут в зоопарке «Река Замбези» с декабря 2020 года. Прежде сотрудники зооботсада называли детеныша Немо.