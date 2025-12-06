В Казанском зоопарке родился очередной даман Брюса (Heterohyrax bruceii). Об этом сообщает пресс-служба зооботсада в своем Telegram-канале.

«В это утро только с приятными новостями. У нас появился малыш даман!» – отметили в пресс-службе и выложили соответствующее видео.

Сотрудники зоопарка также добавили, что мать детеныша, «как и полагается, сама невозмутимость».

Даманы – дальние родственники слонов и сирен. В дикой природе даман Брюса (или горный даман) живет на территории ряда стран Южной и Восточной Африки. Видовое название Heterohyrax bruceii он получил в честь шотландского путешественника Джеймса Брюса.

Длина тела взрослого дамана Брюса – 32,5–56 сантиметров, масса – от 1,3 до 4,5 килограмма. Самцы и самки почти не отличаются друг от друга размерами, но самки обычно немного крупнее. У горного дамана более плотное телосложение и узкая морда, чем у капского дамана (который обитает не только в Африке, но и на Ближнем Востоке). Внешне даман Брюса немного похож на сурка или морскую свинку.

Видео: t.me/kazanzoo1806.