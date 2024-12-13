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В зоопарке Казани родилось 6 даманов: зверьков, похожих на бесхвостых сурков
В казанском зоопарке пополнение: у семьи даманов (зверьки, похожие на бесхвостых сурков) родилось шесть малышей. Видео с малютками опубликовала пресс-служба зооботсада.
По словам сотрудников, первый даман родился еще 8 ноября, а остальные пушистики — с 16 по 18 ноября. Сейчас малыши повсюду скромно ходят за своей мамой и прячутся по уголкам от посетителей.
Первые 6 месяцев жизни малыши будут питаться молоком матери, но взрослый прикорм им тоже можно давать сразу после рождения.
В дикой природе даманы населяют Африку и Ближний Восток. Едят зверьки преимущественно растительность, иногда разбавляя рацион насекомыми и личинками. Их ближайшие родственники - слоны и ламантины.
видео: пресс-служба зооботсада
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