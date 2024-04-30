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В казанском зоопарке рассказали о графике работы в майские праздники
Казанский зоопарк с 1 мая работает с 8:30 до 20:00. Чуть раньше закрываются только кассы – 19:00. Такой график работы опубликовали в телеграм-канале зооботсада.
«Мы работаем без выходных, в том числе и в праздничные дни. С 1 мая зооботсад открывает свои двери с 8:30 до 20:00 (кассы и контролёры до 19:00)», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в зоопарке Казани появился на свет детеныш поясохвостого векоподвижного геккона. Маленькая ящерица нуждается в оптимальной температуре окружающей среды и влажности воздуха. В ее рацион питания входят сверчки.
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