В Казанском зоопарке рассказали, что будут делать с найденным на набережной питоном

Корреспонденту «Татар-информа» подтвердили в пресс-службе Казанского зоопарка, что их сотрудники выехали на улицу Пролетарскую, чтобы забрать питона-альбиноса и привезти его в зоопарк.

«Во-первых, будут проведены все необходимые ветеринарные мероприятия. Затем, если питон останется у нас, то он обязательно будет отсиживать карантин. И если в дальнейшем он останется окончательно у нас, то место в зоопарке для него есть», – сообщили в пресс-службе зоопарка.

Фото: очевидцы

Если же в зоопарк обратиться хозяин питона, то рептилию выдадут ему обратно.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что казанцы сняли на фото питона-альбиноса на одной из городских набережных.