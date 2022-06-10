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Происшествия
10 июня 2022  15:23
Павел Климчак

Казанцы сняли на фото питона-альбиноса на одной из городских набережных

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Сегодня днем на Пролетарской набережной жители Казани заметили крупную змею. Фото с места событий оказались в распоряжении «Татар-информа». Судя по окрасу, это питон-альбинос.

 

Фото: очевидцы

Как стало известно «Татар-информу» от очевидцев, рептилию собираются забрать к себе сотрудники городского зоопарка.

Ранее агентство сообщало о том, как в январе этого года питон-альбинос укусил жителя Казани, когда тот решил его покормить. Врачи вовремя оказали помощь мужчине.

#змея
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