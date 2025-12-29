В Казанском зоопарке позднее обычного ушел в спячку бурый медведь Фома

Фото: kzn.ru

В Казанском зооботсаду позднее обычного ушел в спячку бурый медведь Фома. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Поздний уход в спячку вызван колебаниями температуры воздуха. Зиму Фома проведет в специально оборудованном убежище – «переседнике». Зоологи застелили его соломой, из которой хищник сделал себя лежку.

Сотрудники зоопарка будут периодически чистить и докладывать подстилку. В остальное время медведя будут стараться не беспокоить, потому что во время сна его не должны тревожить посторонние звуки.

Соответственно, ежедневный осмотр берлоги и контроль дыхания специалисты проводят тихо, через смотровое окно.

Готовить Фому к зимнему сну начали еще в августе. Хищника перевели на калорийное питание: в его ежедневный рацион добавили хлеб, крупяные каши, рыбу. В природе во время зажировки бурые медведи прибавляют в весе около 40 килограммов, отметили в пресс-службе зооботсада.

Прошлой зимой Фома тоже поздно ушел в спячку, хотя и не перед самым Новым годом. А вот вышел он из нее заметно раньше положенного времени – в начале февраля.

В Татарстане бурые медведи исключены из региональной Красной книги в связи с ростом численности.