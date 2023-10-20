В Казанском зоопарке появился на свет детеныш мартышки Бразза

В Казанском зооботсаду в семействе мартышек Бразза (Cercopithecus neglectus) 7 октября родился малыш. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Это уже второй детеныш самца Игоря и самки Муфасы. Первый, Илюша, родился в июле прошлого года. Определить пол его сиблинга пока невозможно, так как он слишком крепко держится за мать.

«На протяжении полутора-двух месяцев Муфаса будет носить малыша на себе. А после того, как тот окрепнет, он сможет совершать прогулки самостоятельно», — отмечают специалисты.

По словам работников зоопарка, новоиспеченная мать чувствует себя хорошо и ест с аппетитом, а Илюша уже проявляет большой интерес к малышу, демонстрируя особую осторожность и аккуратность.

Мартышки Бразза (Cercopithecus neglectus) обитают в Центральной Африке. Вид назван в честь французского путешественника Пьера Бразза.

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