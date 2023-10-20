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В Казанском зоопарке появился на свет детеныш мартышки Бразза
В Казанском зооботсаду в семействе мартышек Бразза (Cercopithecus neglectus) 7 октября родился малыш. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».
Это уже второй детеныш самца Игоря и самки Муфасы. Первый, Илюша, родился в июле прошлого года. Определить пол его сиблинга пока невозможно, так как он слишком крепко держится за мать.
«На протяжении полутора-двух месяцев Муфаса будет носить малыша на себе. А после того, как тот окрепнет, он сможет совершать прогулки самостоятельно», — отмечают специалисты.
По словам работников зоопарка, новоиспеченная мать чувствует себя хорошо и ест с аппетитом, а Илюша уже проявляет большой интерес к малышу, демонстрируя особую осторожность и аккуратность.
Ранее «Татар-информ» сообщал, как освоился слоненок Филимон в Казанском зоопарке.
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