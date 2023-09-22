Купание азиатского слона: как освоился слоненок Филимон в Казанском зоопарке

Ростом 2,2 метра, весом – 2,5 тонны, возраст – 6 лет. По слоновьим меркам, Филимон – всего лишь подросток, а живут эти животные 60-70 лет, и это в дикой природе. Новый обитатель Казанского зоопарка свободно прогуливается по открытому вольеру, забирается на искусственно созданный холм, где бродит, правда, не между пальм, а между елей, спускается к искусственному рву или скрывается от глаз любопытных посетителей в пяти крытых стойлах на выбор.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

22 сентября отмечается Всемирный день защиты слонов, поэтому корреспондент «Татар-информа» решил навестить и узнать, как освоился в Казанском зоопарке недавно прибывший слоненок Филимон.

«По характеру Филимон – такой же подросток, как и все подростки. А знаю я его с тех пор, как он был еще совсем слоненком. С того момента, как стало известно, что он будет передан Казанскому зоопарку из Московского зоопарка, то есть полтора года назад, я стал ездить в Москву учиться работать с этими животными», – рассказал информагентству заведующий отделом «Слоновник» Адель Ганибаев.

заведующий отделом «Слоновник» Адель Ганибаев. Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Ветеринар Адель работает в Казанском зоопарке уже 10 лет, пришел еще студентом. Сначала был зооинженером в отделе орнитологии, а со стартом строительства нового зоопарка ему предложили работать в слоновнике. Парень прошел стажировки в Московском зоопарке и в зоопарке Чехии и теперь ежедневно именно он проводит со слоненком Филимоном тренинги, кормит его, наблюдает за общим состоянием «новобранца».

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«В Московским зоопарке Филимон содержался в одном вольере с мамой и сестрой. Его отец, как и все самцы обычно, – в отдельном вольере. Здесь он один слон, но в его возрасте эти животные как раз уже и в природных условиях могут уходить из стаи и начинать самостоятельную жизнь. Здесь у него много места. В открытом вольере есть глинная куча, которую мы смачиваем водой, а он очень любит в ней валяться. Мы проводим с ним ежедневный тренинг, который для слоненка – интересная игра, а для нас – возможность осмотреть его, убедиться, что с ним все в порядке. Во время таких тренингов осматриваем ноги, ротовую полость, можем при необходимости взять смыв из хобота для анализа. Уши осматриваем. На ушах у слонов тонкая кожа и крупные сосуды – можем сделать внутривенные уколы или взять кровь на анализ. И все это слон разрешает сделать с ним в результате тренингов по своей воле. Слоны ведь тоже подвержены заболеваниям – вирус герпеса, туберкулез... И человек может слона заразить, и слон может человека заразить, поэтому мы и берем анализы», – рассказал Адель Ганибаев.

Филимон, уверяет специалист, знает свое имя и понимает, что обращаются именно к нему. Он также знает не только Аделя, но и сотрудников отдела, хотя им к нему в вольер по технике безопасности заходить запрещено. Взаимодействуют со слоненком все сотрудники только под защитой через заграждение. Тренинг-осмотр проводят так же.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В день Филимон съедает 60 кг сена, 40 веников из ивы. Плюс 20 кг моркови, 10 кг свеклы, 10 кг тыквы. Фрукты (груши, яблоки, бананы), как и для людей, для него – лакомства. Их он получает во время тренинга только как поощрение – по 2,5 кг каждого вида за день. Очень любит дыни, арбузы и тыкву.

«В природе слоны едят до 20 часов в сутки. Мы кормим 4 раза в день, оставляя еду в разных частях вольера, чтобы он собирал ее. Спят слоны совсем недолго. В природе это оставшиеся после приема часа 4 из суток. Спят лежа на боку, а стоя – дремлют. В природе они могут ложиться раз в несколько дней, а у нас он ложится каждый день и спит лежа часа 3 в закрытом помещении. Может лечь отдохнуть и днем», – рассказал Адель Ганибаев.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Мыть слонов не принято – эти животные любят быть грязными. Так они защищают свою кожу от паразитов и от солнечных лучей. А вот купаться – любят! Филимон же впервые, по словам собеседника, во время визита «Татар-информа» в своем новом жилище устроил показательное погружение в свой бассейн – плескался, действительно, как ребенок. Полностью погружался под воду, так, что его было не видно или из воды наверх поднимались только ноги, посыпал себя искупавшегося из хобота землей, потом обрызгал сверху водой и снова плюхнулся в воду.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Повезло с погодой еще. В сильную жару и на солнце слоны обычно не купаются», – обратил внимание Адель Ганибаев.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Филимон – представитель вида азиатских (индийских) слонов. По природе крупнее, да и вообще самыми большими наземными млекопитающими в мире, считаются африканские слоны. Кстати, изначально именно африканского слона планировалось поселить в Казанском зоопарке. Здесь даже статуэтка у вольера стоит с информацией именно об африканском слоне.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Но пока еще 4 слоновьих вольера пустуют, слоненок Филимон подает большие надежды: отец его, хоть и не африканский слон, очень крупных размеров – 4 метра ростом и весит 5,5 тонны.

«Мы думаем, что и наш будет большой», – сказал Адель.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Передан в Казанский зоопарк из Московского слон Филимон по программе сохранения и размножения редких животных. Азиатские слоны – вид, находящийся на грани вымирания.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Очень сложно научить слона заходить в транспортную клетку. Таких клеток в России нет, мы ее изготавливали специально, московские специалисты дорабатывали на месте. Они же с ним предварительно проводили тренинг – учили его заходить в эту клетку для перевозки, чтобы он не боялся, учили не бояться оставаться в ней закрытым… Дорога заняла около суток, все это время за Филимоном наблюдала онлайн-камера. И по дороге мы останавливались – поили, кормили его. А здесь на месте он быстро освоился. Разве что искусственную реку пока полностью не изучил», – подытожил Адель Ганибаев.