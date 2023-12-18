В Набережночелнинском дельфинарии родился дельфиненок. Роды прошли хорошо. Малыш сам всплыл на поверхность, чтобы сделать первый вдох.

Мама новорожденного — дельфин Зоя. Первое время она активно поддерживала малыша, сопровождала во время плавания, корректировала направление движений. Фото появилось в телеграм-канале городской администрации.

В настоящее время дельфиненок и мама чувствуют себя отлично. За малышом круглосуточно наблюдают тренеры и ветеринар. Маленький дельфин здоров и полон энергии. Мама Зоя также ни на секунду не оставляет своего детеныша, кормит его молоком, учит держаться на воде, нырять и всплывать.

Сейчас она переведена на специальный режим питания. У Зои это уже вторые роды, она взрослая мама, которой сейчас 32 года. Отец дельфина — Тихон, на даннный момент он находится в Анапе.

Родившийся малыш относится к виду дельфинов — Черноморская афалина, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации.

К слову, за 17 лет работы челнинского дельфинария здесь появился на свет пятый дельфин.