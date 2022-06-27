В казанском зооботсаду появился на свет новый обитатель

В казанском зооботсаду пополнение — 4 июня у пары мартышек Бразза родился малыш. Пол детеныша определить пока невозможно, так как он постоянно находится с мамой, которая кормит его молоком, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Посетители уже могут увидеть малыша, он живет с родителями и другими представителями семейства мартышек Бразза во внутреннем крытом вольере, к которому присоединены уличные тоннели. Эти конструкции нужны, чтобы разнообразить жизнь подвижных животных.

Сейчас в семействе мартышек Бразза, проживающих в казанском зоопарке, помимо новорожденного малыша четыре особи — два самца и две самки. У самки Муфасы это первый детеныш, а у самца Игоря — второй. В 2018 году от самки Тало у него родился малыш Алешенька, которому сейчас четыре года.

Питаются обезьяны разнообразно, в рацион входят свежие фрукты и овощи, орехи, мед, финики, сироп шиповника, творог, йогурт, куриное мясо и яйца, крупы и прессованная трава.

На прошлой неделе в зоопарке поселились новые обитатели — четыре желтых мангуста — братья, которых зовут Дэйв, Энди и Мартин и Гилмар. Кроме того, в этом году здесь появились на свет трое ягнят, двойня родилась у кошачьих лемуров, ожидает потомства пара черных грифов.

Мартышки Бразза вместе с черепахами и лемурами переехали в новую часть зооботсада «Река Замбези» в ноябре 2019 года. Вместе с переселением ведется постоянное пополнение «жильцов» зооботсада новыми видами животных.