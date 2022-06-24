В казанском зооботсаду поселились желтые мангусты

В казанском зооботсаду появились новые обитатели — четыре желтых мангуста. Животных привезли в мае из Новосибирского зоопарка. Они прошли 30-ти дневный карантин и заняли открытый уличный вольер в исторической части зоопарка

Группа мангустов состоит из трех братьев 2019 года рождения, которых зовут Дэйв, Энди и Мартин, и старшего самца по кличке Гилмар 2010 года рождения.

Желтые мангусты — это хищники, их основной рацион составляет мясо, яйца, а также разнообразные фрукты и овощи, среди которых они отдают особое предпочтение листьям салата.

При этом зверьки невероятно любопытны и подвижны, поэтому наблюдать за ними очень интересно, особенно в группе, где они постоянно контактируют друг с другом и играют друг с другом, отмечают специалисты зооботсада.

В этом году также в казанском зооботсаду поселился дикобраз, появились на свет трое ягнят, у кошачьих лемуров родилась двойня, ожидает потомства пара черных грифов, напоминает пресс-служба мэрии столицы РТ.