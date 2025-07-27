В Казанском зооботсаду появились два новых страуса – видео

В Казанском зооботсаду появились два новых страуса, которых зовут Ричард и Блонди. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба зоопарка.

Прибывшие в столицу Татарстана в конце июня птицы «быстро освоились: успешно прошли карантин, а после мгновенно нашли общий язык не только с Зитой и Гитой (двумя другими страусами – прим. Т-и), но и со всеми остальными жителями саванны», отметили в зооботсаду «Река Замбези».

Специалисты уточнили, что новички приспособились к новым обстоятельствам, прекрасно вписавшись «в саванный коллектив», однако «иногда вносят нотку экшена, устраивая внезапные спринтерские забеги».

Два предыдущих африканских страуса (Struthio camelus), Зита и Гита, были привезены в зооботсад в середине мая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казанском зооботсаду построят вольеры для амурских тигров.

Видео: пресс-служба Казанского зооботсада.