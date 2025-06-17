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Общество 17 июня 2025 19:07

В Казанском зооботсаду построят вольеры для амурских тигров

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Территорию Казанского зооботсада «Река Замбези» увеличат для строительства вольеров для амурских тигров. Такое решение было принято на XXXIX сессии Казанской городской Думы.

«Поступило требование Минземимущества РТ о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Казани в целях строительства вольеров для амурских тигров в Казанском зооботсаду на улице Хади Такташа», – отметил начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Андрей Лобов.

Докладчик уточнил, что из-за строительства вольеров будут изменены границы зоны размещения спортивных объектов.

#Казанский зоопарк #сессия казгордумы #Казгордума
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