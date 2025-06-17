В Казанском зооботсаду построят вольеры для амурских тигров
Территорию Казанского зооботсада «Река Замбези» увеличат для строительства вольеров для амурских тигров. Такое решение было принято на XXXIX сессии Казанской городской Думы.
«Поступило требование Минземимущества РТ о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Казани в целях строительства вольеров для амурских тигров в Казанском зооботсаду на улице Хади Такташа», – отметил начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Андрей Лобов.
Докладчик уточнил, что из-за строительства вольеров будут изменены границы зоны размещения спортивных объектов.