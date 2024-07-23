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В Казанском зооботсаду отметили двадцатилетний юбилей рыси Стефана
Сегодня в Казанском зооботсаду отпраздновали двадцатилетний юбилей рыси Стефана. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
На опубликованном в Telegram-канале зооботсада видео видно, что представителю семейства кошачьих подарили не только мясо, но и игрушки. Подарками Стефан поделился со своей подругой.
Вместе с тем в пресс-службе зоопарка заметили, что у самца рыси солидный для этого животного возраст, и поэтому «забавляться с игрушками ему не по нраву».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казанском зооботсаду отпраздновали день рождения антилопы Шелби.
Видео: t.me/kazanzoo1806/.
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