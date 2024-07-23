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Общество 23 июля 2024 22:31

В Казанском зооботсаду отметили двадцатилетний юбилей рыси Стефана

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Сегодня в Казанском зооботсаду отпраздновали двадцатилетний юбилей рыси Стефана. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

На опубликованном в Telegram-канале зооботсада видео видно, что представителю семейства кошачьих подарили не только мясо, но и игрушки. Подарками Стефан поделился со своей подругой.

Вместе с тем в пресс-службе зоопарка заметили, что у самца рыси солидный для этого животного возраст, и поэтому «забавляться с игрушками ему не по нраву».

В природе средний срок жизни рыжей, или красной, рыси (Lynx rufus) составляет семь лет. Самой старой зарегистрированной дикой рыжей рыси было 16 лет, самая старая рыжая рысь в неволе дожила до 32 лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казанском зооботсаду отпраздновали день рождения антилопы Шелби.

Видео: t.me/kazanzoo1806/.

#Казанский зоопарк #Казанский зооботсад
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