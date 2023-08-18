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В казанском ЖК «Салават Купере» в сентябре откроется новая школа на 1,5 тысячи мест
Новую школу на 1,5 тысячи мест в микрорайоне «Салават Купере» в Казани почти достроили – работы выполнены уже на 98%. Она примет школьников в сентябре, сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов в своем телеграм-канале.
Школа строится по ул.Нурихана Фаттаха с начала года. Сейчас, по словам Миронова, рабочие уже приступили к внутренней отделке здания и благоустройству прилегающей территории.
В мэрии подчеркивают, что открытие новой школы позволит снизить нагрузку на другие учебные заведения жилого комплекса. Так, по планам в ней будут учиться учащиеся старших классов лицея №182, который находится рядом.
Как ранее сообщал «Татар-информ», общая стоимость нового учебного заведения превысит 1,7 млрд рублей.
Всего в этом году в столице Татарстана распахнут двери четыре новые школы. Власти подчеркивают, что для города это – рекорд, так как за один год такого количества объектов образования еще не строили.
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