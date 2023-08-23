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В казанском ЖК отремонтировали площадки для сбора мусора с подъемным механизмом
В казанском жилом комплексе «Сандугач» произведен ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с подъемным механизмом. Об этом сообщает Telegram-канал УК «Жилищный фонд».
В управляющем компании отмечают, что ремонтные работы выполнил подрядчик застройщика по гарантии. Кроме того, у домов №10 по проспекту И. Шакирова и №9/1 по улице Генерала М. Гареева укомплектовали контейнерами дополнительные наземные площадки.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан сформировал топ-20 предложений для решения мусорной проблемы.
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