В казанском ЖК отремонтировали площадки для сбора мусора с подъемным механизмом

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В казанском жилом комплексе «Сандугач» произведен ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с подъемным механизмом. Об этом сообщает Telegram-канал УК «Жилищный фонд».

В управляющем компании отмечают, что ремонтные работы выполнил подрядчик застройщика по гарантии. Кроме того, у домов №10 по проспекту И. Шакирова и №9/1 по улице Генерала М. Гареева укомплектовали контейнерами дополнительные наземные площадки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан сформировал топ-20 предложений для решения мусорной проблемы.