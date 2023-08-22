Татарстан сформировал топ-20 предложений для решения мусорной проблемы

Фото: © Наталья Рыбакова/ «Татар-информ»

В Татарстане в сфере обращения отходов накопилось немало вопросов. Действующие полигоны заполняются, а выводимые из эксплуатации не рекультивируются должным образом. Мусорную проблему обсудили сегодня эксперты за круглым столом в Казани.

Как сообщил ведущий мероприятия, депутат Госдумы России Илья Вольфсон, ситуацию с мусором нельзя назвать удовлетворительной, проблема затронула и Казань, где растет количество жалоб от жителей.

«Подняв вопрос утилизации мусора в комитете Госдумы, я получил отклик от всех регионов. Мы договорились, что на примере Татарстана и Казани соберем информацию и подготовим решение. Главная задача – сохранить природу в первозданном виде», – отметил Вольфсон.

Всего поступило более 60 предложений, ключевые из них с началом осенней сессии будут вынесены на рассмотрение в Комитете Госдумы России по строительству и ЖКХ.

«Ситуация, когда вокруг крупных городов растут мусорные полигоны, неправильная», – считает Вольфсон.

О нелегальных свалках в Татарстане рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. В отрасли обращения отходов, по его словам, накопилось много вопросов, реформа идет по всей стране. С начала года в министерство поступило более 5,6 тыс. жалоб на несанкционированные свалки. Большую часть из них представляют строительные отходы. В конечном счете, отходы ТКО оказываются на полигонах.

«Полигоны ТКО – особый объект негативного воздействия, они представляют повышенную опасность для окружающей среды. Прежде всего, происходит постоянное загрязнение атмосферного воздуха свалочными газами, загрязнение почвы, а в некоторых случаях и подземных вод», – заметил Шадриков.

Воздействие таких объектов, по его словам, «вызывает точки социального напряжения». На данный момент такая точка есть в северной зоне Казани. С конца 2022 года в министерство поступают многочисленные обращения местных жителей по вопросам неудовлетворительного состояния атмосферного воздуха в северной зоне Казани, жалобы на свалочный газ от полигона на ул. Химическая.

«Наблюдается увеличение превышений загрязняющих веществ, которые фиксируют наши автоматические станции контроля. Около 80% от всех превышений – это сероводород. Только за прошлую неделю наши автоматические станции зафиксировали 72 превышения», – сообщил Александр Шадриков.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Похожая ситуация была и в Самосырово. В 2019 году от жителей прилегающих территорий экологи получили более 300 обращений. На сегодня ведутся работы по рекультивации Самосыровского полигона с внедрением системы активной дегазации, закрыта карта полигона Восточный.

«Действующие полигоны заполняются, ресурс их наполнения подходит к концу, новых современных объектов размещения не создается. Объекты, которые исчерпали ресурс, требуют рекультивационных мероприятий, которые закреплены в проектной документации полигона и обязательны к выполнению эксплуатирующими организациями», – напомнил министр экологии.

По словам Александра Шадрикова, национальный проект «Экология» многими воспринимается как «источник средств для решения проблем по отработанным полигонам, но он не решит за собственника вопросы рекультивации». Выводимые из эксплуатации полигоны ТКО не соответствуют критериям для включения в федеральные проекты «Чистая страна» и «Генеральная уборка». Рекультивацию должны обеспечить те, кто эксплуатировал полигон, подчеркнул министр.

В заключение встречи был обозначен топ-20 ключевых предложений для решения мусорной проблемы. В их числе доступ регоператоров к персональным данным должников для начисления платежей за ТКО, разработка региональной программы по развитию инфраструктуры, включение строительства полигонов ТКО в федеральные программы и другие.