Фонд защиты дольщиков РТ стал новым застройщиком казанского ЖК «Мелодия»

Фонду защиты прав дольщиков Республики Татарстан переданы права застройщика на жилой комплекс «Мелодия» по улице Габишева в Казани и обязательства перед участниками строительства, требования которых включены в реестр. Соответствующее решение принял Арбитражный суд РТ, сообщает пресс-служба фонда в своем Telegram-канале.

Фонд официально станет новым застройщиком многоквартирного дома после регистрации перехода права аренды на земельный участок. Он обеспечит достройку здания, «строительные работы на объекте планируется начать уже в первой декаде февраля».

Строительство 18-этажного дома в ЖК «Мелодия» началось в 2016 году. Его предполагалось сдать в IV квартале 2017-го, но застройщик, входящее в группу компаний «СтандартСтрой» ООО «ПИК+», не уложился в срок. Затем сроки сдачи здания неоднократно переносились.

В результате в конце 2019 года дом был включен в Единый реестр проблемных объектов по Татарстану. Летом 2020-го Правительство РТ обратилось в Федеральный фонд защиты прав дольщиков, чтобы тот инициировал процедуру банкротства ООО «ПИК+». Арбитражный суд Татарстана вынес соответствующий вердикт 8 апреля 2021 года.

Решение о необходимости завершить строительство дома наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял 29 октября. Согласно условиям соглашения, заключенного между федеральным и республиканским фондами, на достройку ЖК «Мелодия» выделяется 190 млн рублей, причем 80 млн составят средства Республики Татарстан.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», завершить возведение долгостроя планируется в этом году. После достройки ключи от своих квартир получат 170 семей.