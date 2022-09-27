В казанском жилом комплексе «Солнечный город» открылись две поликлиники

В жилом комплексе «Солнечный город» в Казани открылись филиалы детской поликлиники №11 и взрослой поликлиники №18. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Детское отделение распахнуло свои двери по адресу Баки Урманче, 5. Прием взрослых будет проводиться в доме №16а по улице Ахунова.

В филиале поликлиники №18 медики обслуживают пять участков, к которым прикреплены более 12 тысяч человек. Здесь работают терапевты и стоматологи, оборудованы кабинеты функциональной диагностики, УЗИ, а также процедурный и прививочный кабинеты.

Для пациентов с признаками ОРВИ организовали фильтр с отдельным входом, чтобы они не заражали других посетителей медицинского учреждения.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

В филиале детской поликлиники №11 прием ведут на два участка и в кабинете фильтра.

«В ближайшее время планируется перевести в этот филиал еще четыре педиатрических участка, таким образом, здесь будут обслуживать почти 8 тысяч детей», – поделились планами в горздраве.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

В новом учреждении есть три кабинета педиатров, фильтр, процедурный и прививочный кабинеты, комната матери и ребенка.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что строительство детской поликлиники в Дербышках завершат в 2023 году.