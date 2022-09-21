В казанском жилом комплексе «Сандугач» ключи от квартир вручили 276 казанским семьям

Фото: Госжилфонда при Президенте РТ

Во втором квартале жилого района «Салават Купере» в Казани состоялось заселение домов №2-1-1 по улице А.Авзаловой, 5, № 2-1-2 по ул. А. Авзаловой, 7 и №2-1-3 по проспекту И.Шакирова, 10. Многоэтажки возведены за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ.

В новые квартиры заселились работники бюджетной сферы и предприятий, многодетные и молодые семьи, медицинские работники — получатели грантов, дети-сироты, а также переселенцы из аварийного жилья и домов, не подлежащих капремонту.

В 60-квартирном доме №2-1-1 два подъезда и 7-9 жилых этажей. Общая площадь квартир составляет 4 тыс. квадратных метров. В новостройке расположены 30 двухкомнатных и 30 трехкомнатных квартир.

Одноподъездные дома №2-1-2 и № 2-1-3 имеют девять жилых этажей, в каждом из них по 108 квартир — 54 однокомнатных, 45 двухкомнатных и девять трехкомнатных. Общая площадь квартир в каждом из домов составляет 5 тыс. квадратных метров.

Все квартиры полностью подготовлены для проживания, оборудованы всем необходимым.

ЖК «Сандугач» состоит из 18 жилых домов на 1716 квартир. Первые 12 домов уже заселены. Сегодня выдаются ключи жильцам еще трех домов. Оставшиеся три дома «Сандугач» также достроены и будут заселены до конца года.

Первые три дома ЖК «Сандугач» были заселены 23 февраля этого года, о чем сообщал «Татар-информ».