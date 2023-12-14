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В казанском жилмассиве Самосырово завершен ремонт 2 км дороги
На улице Мира в жилом массиве Самосырово завершен ремонт участка дороги длиной 2 километра. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает мэрия Казани.
Рабочие обновили верхний слой покрытия. Площадь участка, на котором уложен слой из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, составил почти 21 кв. метр.
Кроме того, установлен дорожный бортовой камень протяженностью 1056 погонных метров, построен остановочный карман.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
1 декабря в исполкоме сообщили о завершении ремонта дороги длиной 2,2 км в Отарах.
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