В Отарах по нацпроекту завершили ремонт дороги длиной 2,2 километра

В поселке Отары завершился ремонт дороги длиной 2,2 километра. Площадь уложенного асфальта составила 23,5 тыс. кв. метров, рассказали в Администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

На территории появились 229 дорожных знаков, на новое полотно нанесли разметку. Также для безопасности автомобилистов и пешеходов установлено искусственное освещение и 10 остановок.

Ремонт проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В администрации, подводя предварительные итоги 2023 года, отметили, что в двух районах удалось благоустроить 107,4 тыс. кв. метров дорожного покрытия. Ремонт проводился на средства федерального, регионального и местного бюджетов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.