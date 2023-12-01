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В Отарах по нацпроекту завершили ремонт дороги длиной 2,2 километра
В поселке Отары завершился ремонт дороги длиной 2,2 километра. Площадь уложенного асфальта составила 23,5 тыс. кв. метров, рассказали в Администрации Вахитовского и Приволжского районов города.
На территории появились 229 дорожных знаков, на новое полотно нанесли разметку. Также для безопасности автомобилистов и пешеходов установлено искусственное освещение и 10 остановок.
Ремонт проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В администрации, подводя предварительные итоги 2023 года, отметили, что в двух районах удалось благоустроить 107,4 тыс. кв. метров дорожного покрытия. Ремонт проводился на средства федерального, регионального и местного бюджетов.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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