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В казанском жилмассиве Новая Сосновка ограничат движение по улице Дорожная
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В казанском жилом массиве Новая Сосновка перекроют частично улицу Дорожная. Временные неудобства связаны с работами по закольцовке газопровода.
Для движения автомобилей будет недоступна проезжая часть около домов №11 и №13 по улице Пионерская в период с 25 августа по 3 сентября.
Ранее сообщалось, что участок Горьковского шоссе в Кировском районе Казани перекроют для движения транспорта до конца этого года.
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