В казанском жилмассиве Новая Сосновка ограничат движение по улице Дорожная

В казанском жилом массиве Новая Сосновка перекроют частично улицу Дорожная. Временные неудобства связаны с работами по закольцовке газопровода.

Для движения автомобилей будет недоступна проезжая часть около домов №11 и №13 по улице Пионерская в период с 25 августа по 3 сентября.

Ранее сообщалось, что участок Горьковского шоссе в Кировском районе Казани перекроют для движения транспорта до конца этого года.