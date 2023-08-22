news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 22 августа 2023 10:50

В казанском жилмассиве Новая Сосновка ограничат движение по улице Дорожная

Скопировать ссылку
news_top_970_100
В казанском жилмассиве Новая Сосновка ограничат движение по улице Дорожная

В казанском жилом массиве Новая Сосновка перекроют частично улицу Дорожная. Временные неудобства связаны с работами по закольцовке газопровода.

Для движения автомобилей будет недоступна проезжая часть около домов №11 и №13 по улице Пионерская в период с 25 августа по 3 сентября.

Ранее сообщалось, что участок Горьковского шоссе в Кировском районе Казани перекроют для движения транспорта до конца этого года.

#ограничение движения
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное