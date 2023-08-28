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В Казанском художественном училище начнут проводить экскурсии
В здание Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина, признанное объектом культурного наследия, станут пускать посетителей. Об этом на пресс-конференции рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.
В учреждении предполагается организовать «экскурсионно-выставочную деятельность». Чтобы это стало возможным, потребуется внести изменения в устав училища, уточнила глава Минкультуры.
Сейчас в Казанском художественном училище продолжается второй этап реставрационных работ. Первый этап проходил с 2018 по 2022 год и обошелся в 565 млн рублей.
Как и тогда, подрядчиком выступает компания «Евростройхолдинг+». Изначально на второй этап реставрации предполагалось выделить более 854 млн рублей, но по итогам электронного аукциона его стоимость уменьшилась примерно до 849,8 млн.
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