В Казанском университете появился Институт дизайна и пространственных искусств

В структуре КФУ появилось новое подразделение — Институт дизайна и пространственных искусств, который будет выпускать специалистов в сфере графического, промышленного дизайна и пространственного проектирования.

«Наш институт будет осуществлять прием студентов на первый курс по двум направлениям подготовки: „Дизайн“ (профили „Коммуникативный дизайн“, „Моушн-дизайн“) и „Профессиональное обучение“ (профили „Дизайн среды“ и „Дизайн интерьера“)», — рассказала директор подразделения Карина Набиуллина.

В этом году институт планирует набрать 87 бакалавров и семь магистрантов на на бюджетной основе. Карина Набиуллина отметила, что благодаря индивидуальному подходу при курсовых проектах и дипломах у всех студентов будет возможность выбрать специализацию — для учащихся созданы множества мастерских.

Новый институт разместится по адресу: Лево-Булачная, 34, в доме-усадьбе Кабатовых. До 1 сентября в здании планируется провести реставрационно-ремонтные работы, передает инфоцентр вуза.