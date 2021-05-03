В Казанском университете появится новый институт

В Казанском федеральном университете будет создано новое структурное подразделение. Его рабочее название — Институт дизайна и пространственных искусств.

О новом институте зашла речь на заседании ученого совета Института управления, экономики и финансов (ИУЭФ). Из его состава предполагается вывести и включить в состав новой структуры Высшую школу ландшафтного дизайна, отмечает пресс-служба вуза.

О планах по реорганизации структуры ИЭУФ и создании Высшей школы дизайна и пространственных искусств сообщила директор института Наиля Багаутдинова.

При этом ректор КФУ Ильшат Гафуров уточнил, что вопрос названий вузовских структур будет решен на очередном заседании ученого совета университета в целях их унификации. «Создается отдельное структурное подразделение с рабочим названием „Институт дизайна и пространственных искусств“ Казанского федерального университета», — пояснил он.

По словам Гафурова, все ранее созданные распределенные организационные структуры будут объединены в одну организацию, так как она станет самостоятельным подразделением.