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Ру Тат
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3 мая 2021  10:20

В Казанском университете появится новый институт

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В Казанском федеральном университете будет создано новое структурное подразделение. Его рабочее название — Институт дизайна и пространственных искусств.

О новом институте зашла речь на заседании ученого совета Института управления, экономики и финансов (ИУЭФ). Из его состава предполагается вывести и включить в состав новой структуры Высшую школу ландшафтного дизайна, отмечает пресс-служба вуза.

О планах по реорганизации структуры ИЭУФ и создании Высшей школы дизайна и пространственных искусств сообщила директор института Наиля Багаутдинова.

При этом ректор КФУ Ильшат Гафуров уточнил, что вопрос названий вузовских структур будет решен на очередном заседании ученого совета университета в целях их унификации. «Создается отдельное структурное подразделение с рабочим названием „Институт дизайна и пространственных искусств“ Казанского федерального университета», — пояснил он.

По словам Гафурова, все ранее созданные распределенные организационные структуры будут объединены в одну организацию, так как она станет самостоятельным подразделением.

казанский федеральный университет КФУ
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