В Академии наук отметили 300-летие туркменского поэта Махтумкули Фраги

В Академии наук провели круглый стол, посвященный 300-летию великого писателя тюркского мира Махтумкули, писавшего под псевдонимом Фраги. Эксперты обсудили, как национальный поэт Туркменистана объединил татарскую и туркменскую культуры и почему Казань может стать городом гастрономии ЮНЕСКО.

Ещё до начала мероприятия гостей встретили студенты Института культуры и творческое объединение из Туркменистана. Под их пение и музыку успели сплясать ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова и ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО) Энгель Тагиров. Танец поддержал президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Тагиров вручил Рустемовой диплом и золотую медаль «Розу мира» за её работу в области сохранения культуры.

«„Розу мира“ — розе Туркменистана», — добавил он.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Казань уже попала в число креативных городов ЮНЕСКО. С 2019 года она закрепила за собой музыкальное направление. Несмотря на литературное заглавие сегодняшнего события, в интервью телеканалам и в своей приветственной речи Рифкат Минниханов неоднократно подчеркивал, что Казань может стать городом гастрономии ЮНЕСКО.

По словам президента Академии наук РТ, инициатива принадлежит Чинар Рустемовой.

«Я даже не знал, что Казань находится в списке творческих городов по направлению музыки. Для меня это было новостью, хотя мы должны это знать. Сейчас Чинар Таджиевна спросила, почему нас нет в списках гастрономии», — признался Рифкат Минниханов.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В интервью «Татар-информу» Чинар Рустемова рассказала, что из всей национальной кухни она бы выделила беляши и мучные изделия. Однако город гастрономии выделяет не конкретное блюдо, важно наличие материально-технической базы.

«Уличная еда, рестораны, кафетерии – везде можно насладиться национальной кухней. Здесь это систематизировано, а наличие гастрономической системы доставляет особое удовольствие», – рассказала Чиран Рустемова.

Основная часть конференции была посвящена великому тюркскому поэту. Махтумкули жил во второй половине XVIII века – в период раздробленности тюркского мира. Поэтому в своих произведениях он говорил о национальном единстве и дружбе народов. С начала XX века, когда появились первые переводы на татарский язык, Фраги стал точкой соприкосновения многонациональных культур тюркского мира. Эту функцию он выполняет и сегодня.

«Через культурную дипломатию [он хотел] установить мир и безопасность. Эти идеи и принципы, конечно, созвучны с классической татарской литературой», – объяснила Чинар Рустемова.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Многие поэты и писатели считают своих предшественников современниками, потому что произведения древности активно влияют на их творчество. По сравнению, например, с Кул Гали (родился в 1183 году н.э.), туркменский писатель относительно свеж.

«Я постоянно общаюсь с древними поэтами. В том числе и с Махтумкули. Он очень похож на наших поэтов. В те времена литература не делилась на туркменскую, азербайджанскую, узбекскую или татарскую. Они писали на одном тюркском языке», – рассказал руководитель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

С прошлого года некоторые произведения Фраги также включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Туркменистане именем поэта названы скверы, улицы, образовательные учреждения, он изображён на туркменских банкнотах. Профессор Института культуры мира (ЮНЕСКО) Альберт Бурханов подал идею увековечить имя Махтумкули и в Казани.

«Я просто подал идею. Но я говорил сегодня с президентом [Академии наук РТ] – это реальные вещи. В городе Семея Республики Казахстан есть памятник Габдулле Тукаю, а у нас планируют поставить памятник Абаю Кунанбаеву. Это взаимный обмен выдающимися личностями», – сказал Бурханов.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Мероприятие закончилось выступлением студентки КФУ Розы Бегалиевой. Девушка рассказала стихотворение Махтумкули «Красавица», в котором есть упоминание древнего Болгара.

«В Индостане ты сахар, а в Булгаре – мед», – процитировала Бегалиева поэта Фраги.