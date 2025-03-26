В Казанском ТЮЗе после реставрации появится малая сцена

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После окончания реставрации, которая сейчас идет в здании Казанского ТЮЗа, там появится малая сцена. Об этом рассказала директор театра Айгуль Горнышева.

«Благодаря капитальному ремонту у нас появится малый зал, о котором мы так мечтали. У нас была вместимость большого зала всего 267 мест. Это относительно других ТЮЗов немного. Нам важно охватить всех зрителей, которых значительно больше», – пояснила она.

По ее словам, сейчас труппа посещает множество площадок в городе, в том числе и школы, благодаря чему количество заинтересованных зрителей растет.