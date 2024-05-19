В казанском ТЦ «Мега» прошел Пасхальный миссионерский концерт

Сегодня в торговом центре «Мега» состоялся Пасхальный миссионерский концерт. Организаторам выступил миссионерский отдел Казанской епархии.

Фото: © Казанская епархия

«Пасха – это сорокодневное торжество. Нужно делиться радостью Воскресения Христова с окружающими нас людьми, особенно с теми, кто еще не пришел к Богу. Нужно показать им красоту Православия, и сегодняшние выступления хоровых коллективов прекрасно это делают. Сегодня, во втрое воскресение после Пасхи, Церковь празднует день жен-мироносиц, тех женщин, которые помогали Спасителю и апостолам в их проповеди. Мы раздали листовки о Пасхе и о женах-мироносицах, а наши волонтеры подарили по розочке каждой представительнице прекрасного пола. Православие – это радость, и надо ею делиться», – отметил священник Александр Ермолин.

Фото: © Казанская епархия

Сегодня в «Меге» выступили ансамбль «Иволга», квартет «Притча» Раифского монастыря и ансамбль «Варвара».

Напомним, что в прошлую субботу силами миссионерского отдела епархии был организован Пасхальный концерт на улице Баумана. Отец Александр выразил надежду, что подобные мероприятия станут хорошей традицией и неотъемлемой частью духовной и культурной жизни Казани.