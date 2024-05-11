На Баумана в Казани состоялся Пасхальный миссионерский концерт

Сегодня, 11 мая, в день, когда православные отмечают Светлую субботу, на улице Баумана в Казани состоялся Пасхальный миссионерский концерт. Организатором мероприятия выступил миссионерский отдел Казанской епархии.

На главной пешеходной улице Казани хоровые коллективы исполнили Пасхальные песнопения и светскую музыку, посвященную этому радостному событию. Перед казанцами и гостями столицы Татарстана выступил архиерейский хор Казанской епархии под управлением Дениса Рогова, ансамбль «Иволга» и квартет «Варвара».

Открыл мероприятие руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

«Пасха – это всегда радость, и свет Пасхи нужно нести людям, чтобы они через эту красоту и прекрасную музыку могли приобщиться к Пасхальной радости. Желаю, чтобы Пасхальная радость всегда была в наших сердцах», – сказал он.

Фото: © Казанская епархия

Отметим, что это уже второй в 2024 году Пасхальный концерт. На Рождество Христово был проведен такой же миссионерский концерт в ТЦ «Мега». Через неделю, 19 мая, епархиальный отдел организует еще один Пасхальный концерт в ТЦ «Мега».

Пасхальные концерты являются частью Пасхальных мероприятий. Ранее мы рассказывали, что на улицах Казани появились 50 баннеров с поздравлениями с Пасхой. Организовал такое поздравление Миссионерский отдел Казанской епархии.