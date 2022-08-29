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Происшествия
29 августа 2022  15:41
Елена Саляхова

В Казанском танковом училище появился бюст с Героем России Дамиром Исламовым

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На территории Казанского танкового училища появился бюст с Героем России Дамиром Исламовым. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель исполнительного комитета ВОД «Союз Танкистов» Альберт Гималетдинов.

 

Фото: © ВОД «Союз Танкистов»

«Открытие бюста планируется провести 10 сентября в день присяги первокурсников», – уточнил Гималетдинов.

Напомним, что звание Героя России старший лейтенант Дамир Исламов получил в марте этого года. Молодой человек героически погиб 7 марта во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

В тот день экипаж танка Т-72Б1 под командованием Дамира Исламова штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР. Российские военные прицельным огнем уничтожили долговременную огневую точку и десять человек со стороны противника.

 

Фото: ВОД «Союз Танкистов»

Однако во время боя танк Исламова был подожжен «коктейлем Молотова». После того, как им удалось потушить боевую машину, они вернулись на задание. После этого экипаж танка под командованием Исламова вступил в неравный бой с пятью танками противника и уничтожил четыре из них.

Тем не менее танк старшего лейтенанта был подбит ВСУ. Выжить членам экипажа не удалось. 

#Казанское танковое училище #открытие бюста #Герой России
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