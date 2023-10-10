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В Казанском соборе началась Литургия у 600-летнего Годеновского Креста
Божественная Литургия началась в соборе Казанской иконы Божией Матери, куда был принесен Годеновский Крест. Возглавил Богослужение Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Напомним, что в течение дня в кафедральном соборе перед святыней будут совершаться молебные пения.
Заключительный торжественный молебен и проводы Годеновского Креста состоятся сегодня вечером в 20.00. В течение дня верующие смогут поклониться кресту.
Общероссийский миссионерский крестный ход в честь 600-летия Креста Господня близ села Годеново начался 2 сентября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Освященную копию Креста планируют пронести по 27 городам России и Республики Беларусь с севера на юг, по маршруту Мурманск — Севастополь, и с запада на восток, от Бреста до Владивостока. Таким образом духовенство планирует осенить территории крестным знамением. Завершится крестный ход 4 ноября.
Стоит отметить, что Крест был явлен в 1423 году на Сохотском болоте под Ростовом. На этом месте построили храм, к святыне приходили молиться паломники и просить чуда. Согласно летописным сведениям, крест исцелял молящихся. В 1940 году его перенесли в храм святителя Иоанна Златоуста села Годеново, нынешней Ярославской области, а на месте, где был явлен Крест, построили мужской монастырь.
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