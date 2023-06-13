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В казанском сквере Серова при благоустройстве установят многофункциональный центр
Власти Казани раскрыли, какие работы планируется провести в сквере Серова в рамках первого этапа благоустройства. В их числе – установка многофункционального центра.
«Как пояснили в комитете внешнего благоустройства, в рамках выделенного финансирования планируется провести первоочередные работы по прокладке инженерных сетей, устройству покрытий и установке многофункционального центра», – сообщили представители мэрии.
Сегодня стало известно, что этот сквер победил в голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2024 году в приоритетном порядке – его ждет вторая очередь работ. При этом в мэрии объяснили, что победа парков и других общественных пространств не означает, что они будут полностью благоустроены в запланированном году – масштабные проекты требуют больше времени. Так власти города объяснили задержку со стартом работ в общественных пространствах, которые раньше уже побеждали в аналогичном голосовании.
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