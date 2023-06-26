Исполком Казани презентовал эскиз обновленного фонтана в парке «Сад рыбака»

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Новый фонтан в казанском парке «Сад рыбака» будет оснащен подсветкой с девятью индивидуальными водными контурами. Об этом сообщил замруководителя городского исполкома Казани Игорь Куляжев.

Он напомнил, что ключевым элементом парка является центральная площадь с фонтаном, который установили в 1936 году. Это была чаша со скульптурой рыбака. В последние годы чаша использовалась в качестве вазона для цветов. В ходе проведённого обследования было выявлено ее аварийное состояние, она была не способна выдержать нагрузку в виде скульптуры на пьедестале. Объект пришлось демонтировать ввиду его изношенности.

«На его месте будет воссоздан исторический облик фонтана со скульптурой, дополнительно будет реализован светодинамический сценарий водной картины фонтана, будет 9 индивидуальных водных контуров и несколько режимов работы с подсветкой в вечернее время», — анонсировал Куляжев.

На данный момент в парке специалисты произвели демонтаж изношенных теннисных кортов и части спортплощадок. Вместо них появятся новый современный теннисный корт, площадка для баскетбола и волейбола, событийная зона. Проводятся работы по обновлению покрытия дорожек и устройство дополнительных, появятся новое освещение и парковые гирлянды.

Помимо этого, в парке установят помещения под туалеты для посетителей, дополнительно озеленят территорию. При реконструкции были учтены пожелания жителей района, которые они высказали на общественных обсуждениях и встречах.

«Например, в парке посадят ель, а на детской площадке установят дополнительные скамейки», — сообщил докладчик.

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