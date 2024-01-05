Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани проведут бесплатный мастер-класс по фигурному катанию
С 6 по 8 января в казанском парке «Черное озеро» организуют бесплатный мастер-класс по фигурному катанию как для детей, так и для взрослых.
Как сообщили в Дирекции парков и скверов столицы РТ, участникам мероприятия покажут правильную технику скольжения и обучат базовым элементам фигурного катания. В качестве учителя выступят профессиональный тренер, кандидат в мастера спорта, имя которого не уточняется.
Занятия проведут на огороженной части катка со стороны пункта проката по следующему расписанию:
6 января
11:00 (для детей до 12 лет)
13:00 (для детей старше 12 лет и взрослых)
7 января
11:00 (для детей до 12 лет)
13:00 (для детей старше 12 лет и взрослы)
8 января
11:00 (для детей до 12 лет)
13:00 (для детей старше 12 лет и взрослых)
Чтобы принять участие, желающим нужно зарегистрироваться на сайте Дирекции парков и скверов Казани.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»