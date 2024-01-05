В Казани проведут бесплатный мастер-класс по фигурному катанию

С 6 по 8 января в казанском парке «Черное озеро» организуют бесплатный мастер-класс по фигурному катанию как для детей, так и для взрослых.

Как сообщили в Дирекции парков и скверов столицы РТ, участникам мероприятия покажут правильную технику скольжения и обучат базовым элементам фигурного катания. В качестве учителя выступят профессиональный тренер, кандидат в мастера спорта, имя которого не уточняется.

Занятия проведут на огороженной части катка со стороны пункта проката по следующему расписанию:

6 января

11:00 (для детей до 12 лет)

13:00 (для детей старше 12 лет и взрослых)

7 января

11:00 (для детей до 12 лет)

13:00 (для детей старше 12 лет и взрослы)

8 января

11:00 (для детей до 12 лет)

13:00 (для детей старше 12 лет и взрослых)

Чтобы принять участие, желающим нужно зарегистрироваться на сайте Дирекции парков и скверов Казани.