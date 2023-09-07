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Общество 7 сентября 2023 20:05

В казанском поселке Юдино пройдет бесплатная вакцинация собак и кошек от бешентства

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В казанском поселке Юдино пройдет бесплатная вакцинация собак и кошек от бешентства
Фото: © «Татар-информ»

В эти выходные бригада ветеринаров посетит казанский поселок Юдино для бесплатной вакцинации кошек и собак от бешенства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В субботу, 9 сентября, мобильный пункт будет располагаться у мемориала, в воскресенье – на перекрестке улиц Лейтенанта Красикова и Магазинная. Казанцы смогут привести своих домашних животных в период с двух и до 4 часов дня.

Также организована консультация по телефону +7(960)047-56-66.

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#вакцинация животных
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