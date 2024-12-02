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В казанском поселке Вознесенское ограничат движение по ул.Иркен
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В казанском поселке Вознесенское частично перекроют проезжую часть по улице Иркен. Причиной тому послужили работы по ответвлению газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Уточняется, что с 6 по 19 декабря движение ограничат около здания №83.
Ранее сообщалось об ограничении движения по улице Газовой.
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