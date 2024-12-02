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Общество 2 декабря 2024 16:54

В казанском поселке Вознесенское ограничат движение по ул.Иркен

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В казанском поселке Вознесенское частично перекроют проезжую часть по улице Иркен. Причиной тому послужили работы по ответвлению газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что с 6 по 19 декабря движение ограничат около здания №83.

Ранее сообщалось об ограничении движения по улице Газовой.

#Казань #ограничение движения #перекрытие дорог
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