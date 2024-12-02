В казанском поселке Вознесенское ограничат движение по ул.Иркен

В казанском поселке Вознесенское частично перекроют проезжую часть по улице Иркен. Причиной тому послужили работы по ответвлению газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что с 6 по 19 декабря движение ограничат около здания №83.

Ранее сообщалось об ограничении движения по улице Газовой.